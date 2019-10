Licht beim Lesen und frische Luft Sechs Tipps für gesunde Augen

Erst in der Ferne erspähen, ob sich der Zug nähert, dann noch schnell im Kleingedruckten auf der Fahrkarte lesen, wo die Sitzplatzreservierung ist: Unsere Augen leisten täglich Großes. Funktionieren sie nicht mehr richtig, helfen Brillen oder Kontaktlinsen. Doch auch abseits der Sehhilfen existieren Möglichkeiten, die Augen zu fördern.

1. Auf ausreichendes Licht beim Lesen achten

"Du verdirbst Dir die Augen." Wer bei Dämmerlicht liest, hat diesen Spruch wahrscheinlich schon häufig gehört. Zwar fehlen wissenschaftliche Beweise, dass das stimmt. Dennoch ist es besser, beim Lesen auf ausreichend Licht zu achten. Sonst ermüden die Augen schneller und das Lesen wird anstrengend. "Die Folgen davon können Kopfschmerzen und gerötete Augen sein", sagt Ludger Wollring, Facharzt für Augenheilkunde und Pressesprecher des Berufsverbands der Augenärzte.

2. Sich ausgewogen und gesund ernähren

Ausgewogen, vitaminreich, vielseitig - wer sich so ernährt, tut seinem Körper etwas Gutes, auch den Augen. "Besonders wichtig für die Sehfunktion sind die Vitamine C und E sowie Zink", sagt Martin Smollich vom Institut für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.

Vitamin C findet sich etwa in Paprika und Petersilie, Vitamin E beispielsweise in Nüssen und Fisch, Zink, unter anderem in Hartkäse oder Vollkornbrot auf Sauerteigbasis.

Ebenfalls wichtig für die Augen ist Vitamin A, das der Körper aus gekochten Karotten, aber auch aus anderem Obst und Gemüse ziehen kann. In Entwicklungsländern ist Vitamin-A-Mangel ein häufiger Grund, aus dem Kinder erblinden. In Deutschland hingegen hat kein gesunder Mensch einen so großen Mangel, dass seine Sehfähigkeit leidet. Andersherum kann eine Überversorgung mit Vitamin A allerdings auch nicht die Sehfähigkeit verbessern.

3. Kritisch sein bei Nahrungsergänzungsmitteln

Nahrungsergänzungsmittel auf Lutein-Basis werden häufig mit dem Versprechen vermarktet, den Augen zu nutzen. "Hierfür gibt es jedoch keinerlei wissenschaftliche Belege", sagt Sigrid Röchter von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Lutein gehört zu den Carotinoiden und somit zur Gruppe der Pflanzenfarbstoffe.

Wer dennoch Nahrungsergänzungsmitteln einnehmen möchte, sollte sich mit den Risiken auseinandersetzen und vor der Einnahme einen Augenarzt um Rat fragen. "In manchen Präparaten steckt zum Beispiel in hoch dosierter Form Zink", erklärt Röchter. Das kann unter anderem die Kupferbilanz im Körper negativ beeinflussen.

4. Für frische Luft sorgen

Zugluft aus der Klimaanlage kann die Augen reizen und Rötungen oder sogar Entzündungen hervorrufen. Besser ist, die Klimaanlage auszuschalten und stattdessen regelmäßig zu lüften. Auch Pausen an der frischen Luft sind Wellness für die Augen.

5. Nicht zu lange auf den Bildschirm starren

Wer den Arbeitstag vor dem Computer verbringt, sollte seinen Augen Auszeiten gönnen. "Mindestens alle 15 Minuten sollte der Blick vom Bildschirm weggerichtet werden", rät Wollring. Denn Augen benötigen Abwechslung. Dafür hilft es, den Blick schweifen zu lassen und bewusst verschiedene Gegenstände in der Nähe und in der Ferne zu fixieren. So bleibt der Augenmuskel beweglich.

Permanente Arbeit am Bildschirm kann außerdem dazu führen, dass die Augen austrocknen. Zu den möglichen Folgen gehören eine verschwommene Sicht und Kopfschmerzen. Daher kann es ratsam sein, Tropfen in die Augen zu geben. Außerdem ist wichtig, Farben und Kontraste am Monitor richtig einzustellen, um die Augen zu entlasten.

6. Bei schlechterem Sehen handeln

Manch einer glaubt, dass die alte Brille es noch eine Weile tut, obwohl er immer schlechter sieht. Andere wiederum verzichten auf eine Lesebrille, obwohl sie Text immer schwerer erkennen können. Das Ziel ist häufig, die Augen zu trainieren. "Das klappt aber nicht", stellt Wollring klar. Wer schlechter sieht, sollte seine Augen untersuchen und sich eine neue Sehhilfe verordnen lassen.