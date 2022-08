Termin in der Praxis So bereiten Sie sich auf ein Arztgespräch vor

Oft besteht außerdem ein Unterschied zwischen dem, was gesagt, gemeint und tatsächlich verstanden wird. Ralf Suhr nennt ein Beispiel: Der Arzt erklärt einem Patienten, er habe eine akute Rhinitis. Da der Erkrankte den medizinischen Fachausdruck nicht kennt, löst das Wort erst einmal große Sorgen aus. Der Arzt meint einen Schnupfen, aber der Patient bringt das für ihn fremde Wort mit etwas Bedrohlichem in Verbindung. »Umso wichtiger ist es, dass man gleich Rückfragen stellt, sobald man etwas nicht verstanden hat«, sagt Suhr.

Laut der Stiftung Gesundheitswissen gibt es eine Methode, mit der sich prüfen lässt, ob man alles verstanden hat: »Bei der Kommunikationstechnik Teach-Back fasst man am Ende die wesentlichen Punkte in eigenen Worten noch einmal zusammen«, sagt Suhr. So verstünden Patientinnen und Patienten nicht nur besser, was der Arzt meint, sondern könnten sich auch besser an das Gespräch erinnern. Außerdem lassen sich so mögliche Missverständnisse direkt klären.

Nach dem Arztbesuch

Es kann auch hilfreich sein, die Informationen der Ärztin unmittelbar nach dem Gespräch aufzuschreiben. So stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Infos auch behalten.

Manchmal arbeitet der Arztbesuch noch eine Weile in einem – etwa, weil man sich vom Arzt respektlos oder nicht korrekt behandelt fühlt. Und dann? »Am besten ist es, noch einmal ruhig und offen das Gespräch zu suchen«, sagt Suhr. Denn auch die Ärztin oder der Arzt des Vertrauens kann mal einen schlechten Tag haben. Wer sich dauerhaft in einer Praxis nicht wohlfühlt, sollte wechseln, sagt Anke Puzicha.