Bild A und B: Die Pfeile zeigen in diesen Ultraschallbildern auf die rund sieben Zentimeter große Raumforderung oberhalb der rechten Niere (engl. Kidney);

Bild C und D: Auch in den Computertomografieaufnahmen ist die Struktur zwischen den Pfeilen gut zu erkennen (die Nieren und die Wirbelkörper und Rippenanschnitte stellen sich weiß dar; was in Bild C links zu sehen ist, befindet sich im Körper rechts)

Foto: New England Journal of Medicine