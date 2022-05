Medizinische Maske: In vielen Bundesländern gilt vorerst nur noch der Basisschutz, also Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und im öffentlichen Personennahverkehr

Auch zum Mai haben sich wieder einige Coronaregeln geändert. In den meisten Bundesländern bedeutet dies zusätzliche Lockerungen, besonders in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, die bislang noch als Hotspots galten. Welche Regeln gelten, bestimmen die Bundesländer allein.

Bundesweit hat man sich auf eine Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen geeinigt, auch in Kliniken, Heimen und Obdachlosenunterkünften soll sie bestehen bleiben. Unabhängig davon können aber Firmen, Geschäfte und andere Einrichtungen auf das Tragen von Masken bestehen. Auch Testpflichten in Kliniken, Pflegeheimen, Schulen und Kitas können angeordnet werden.

Bundesweit wird außerdem an den Isolations- und Quarantäneregeln gearbeitet. Am 28. April verständigten sich Bund und Länder darauf, die Isolationszeit auf fünf Tage zu verkürzen, die Länder müssen dies jedoch nicht sofort umsetzen. Dias ist der Stand der Änderungen von Coronaregeln im Mai: Hamburg ist nicht länger Coronahotspot. Damit fällt die Maskenpflicht in Innenräumen und im Einzelhandel weg, Tanzveranstaltungen unterliegen nicht mehr der 2G-Plus-Regel. Im öffentlichen Nahverkehr und in Krankenhäusern und Pflegeheimen muss weiter eine Maske getragen werden.

Gleiches gilt für Mecklenburg-Vorpommern: Maskenpflicht in Nahverkehr und Krankenhäusern, 2G-Plus in Clubs und Diskotheken und die Maskenpflicht in Kinos und Theatern entfällt. Baden-Württemberg verzichtet auf die Maskenpflicht bei Zahnärzten und will in den kommenden Tagen die Isolationspflicht auf fünf Tage verkürzen. Auch in Bayern gilt der Basisschutz, also Maskenpflicht im Nahverkehr und Gesundheitseinrichtungen. An den Schulen entfällt die Maskenpflicht, dort soll auch nicht mehr getestet werden. In Kindertagesstätten entfällt die Testpflicht, außerdem sollen Gruppen nicht mehr geschlossen werden, wenn ein Fünftel der Kinder infiziert ist.

In Niedersachsen liefen Test- und Maskenpflicht an Schulen in der vergangenen Woche aus. Auch in Kitas wird nicht mehr getestet. Es gibt keine generellen Corona-Beschränkungen in Kino, Theater, Clubs, Hotels, Restaurant und Sportstätten – Betreiber können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und Tests oder Masken verlangen. Wer Krankenhäuser, Heime und Schulen besuchen möchte, braucht einen negativen Testnachweis. In Schleswig-Holstein gilt Maskenpflicht weiterhin in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie im öffentlichen Nahverkehr. In Pflegeeinrichtungen muss außerdem getestet werden. In Berlin entfällt ab dem 8. Mai die Testpflicht in Kindertagesstätten. Im öffentlichen Nahverkehr und in Arztpraxen muss eine FFP2-Maske getragen werden. In Pflegeeinrichtungen müssen Besucher und Bewohner Masken tragen, wenn die Zimmer verlassen werden. In Gastronomie, Kultur und Sport gibt es keine Einschränkungen. Isolationszeit für Infizierte beträgt zehn Tage.

In Hessen gibt es keine Einschränkungen aus dem Basisschutz für Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheimen. Die Isolationszeit für Erkrankte beträgt nur noch fünf Tage. Neu ist außerdem, dass ungeimpfte Haushaltsangehörige von positiv-getesteten Personen nicht mehr in Quarantäne müssen. In Brandenburg gilt die Basismaßnahmenverordnung: Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Testpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. SchülerInnen und Kita-Kinder müssen sich nicht mehr testen.

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es keine zusätzlichen Beschränkungen außer der Basismaßnahmenverordnung: Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und im öffentlichen Personennahverkehr sowie die Testpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens.

Thüringen hat ab Mai die Isolationspflicht für Infizierte auf fünf Tage gekürzt. Für den Besuch von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gilt nun eine 3G-Regelung. Geimpfte und genesene Personen müssen keinen negativen Testnachweis mehr erbringen. In Bremen kürzt ab Mai die Isolationspflicht von sieben auf fünf Tage. Es braucht dazu einen negativen Test aus einem Testzentrum. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist eine FFP2-Maske für Besucher ab 14 Jahre Pflicht, bisher reichte ein medizinischer Mund-Nase-Schutz. Die Testpflicht an Schulen fällt weg, in Kindertagesstätten bleibt sie bestehen.