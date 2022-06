Die Kammer fordert deshalb in einer Stellungnahme einige neue Strategien in der Drogenpolitik. Sie spricht sich dafür aus, Cannabis zu legalisieren und Alkohol zu verteuern. Beides sollte zudem wie alle anderen Rauschmittel nur noch in lizenzierten Geschäften abgegeben werden dürfen. Die Kammer plädiert zugleich für ein Mindestalter von 18 Jahren für den Kauf aller legalen Drogen. Die Abgabe an Minderjährige müsse stärker als bislang sanktioniert werden.