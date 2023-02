Foto: Pornpak Khunatorn / iStockphoto / Getty Images

Eine rätselhafte Patientin Wenn sich die Welt viel zu schnell dreht

Der Schwindel bleibt nur wenige Sekunden, aber er kommt bis zu 20-mal am Tag: Wie eine Frau über Jahre ihre Freiheit an eine Krankheit verliert und warum am Ende ein winziger Schwamm hilft.