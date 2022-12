Es greife daher zu kurz, so Brysch, wenn Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) an Betroffene appelliere, sich aus eigenem Antrieb Hilfe zu suchen und Angebote wie die Telefonseelsorge zu nutzen. Die Ministerin hat die gerade in der Coronazeit in allen Bevölkerungsteilen gewachsene Einsamkeit zu einem ihrer Kernthemen erklärt und im Sommer angekündigt, bis zum Ende der Legislaturperiode zusammen mit Experten und Fachkräften eine Strategie zu entwickeln, wie Einsamkeit bekämpft werden kann oder die Institutionen dafür sensibilisiert werden könnten.