Ende der Maskenpflicht Abgesetzt

Auch solche Bilder wird es in Zukunft wohl seltener geben. Denn am 2. Februar endet bundesweit auch im ÖPNV die Maskenpflicht. In Berlin galt damit sage und schreibe 1011 Tage Maskenpflicht in Bus und Bahn. Wir sagen: »Bye-bye Maske« und beobachten aufmerksam, wie es nun um die sogenannte Eigenverantwortung bestellt ist.