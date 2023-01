Passiert Ihnen das auch immer wieder?

Statt in der Mittagspause gemütlich mit Kolleginnen oder der Familie zu essen, sitzen Sie vor dem Bildschirm, während Sie in den Nudeln picken und Mails lesen. Und nach dem anstrengenden Meeting geht es direkt in den nächsten Termin. Oder schnell die Kinder abholen, einkaufen gehen und erledigen, was sonst noch so ansteht. So sieht er nun mal oft aus, der Alltag. Aber wann halten wir mal inne und erholen uns?