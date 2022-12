Alkohol an Silvester Welche Hausmittel helfen wirklich gegen den Kater?

Übermäßiger Alkoholkonsum führt in der Regel zum Kater. Der Körper kämpft gegen die giftigen Stoffe, die sich beim Abbau des Alkohols bilden. Dabei entsteht unter anderem Acetaldehyd, das zu Katersymptomen beiträgt. Außerdem enthält so gut wie jedes alkoholische Getränk geringe Mengen Methanol, Fuselalkohol, der bei der Herstellung entsteht und schadet. Damit er aus dem Körper verschwindet, spaltet ein Enzym das Methanol in Ameisensäure und Formaldehyd. Beide Stoffe sind in größeren Mengen hochgiftig und tragen in kleineren wahrscheinlich zum Kater bei.