Vier Alkoholmythen im Faktencheck Und was ist mit dem Konterbier?

1. Bier auf Wein, das lass sein. Wein auf Bier, das rat ich dir!

Die Stammtischtheorie: Bloß kein Bier trinken, wenn man mit Wein angefangen hat. Sonst steigt die Kopfschmerzgefahr. Davon gehen übrigens nicht nur die Deutschen aus, auch im Englischen und Französischen existieren Redensarten, die vor einem Wein-Bier-Mix warnen.

Der Check: Kai Hensel von der britischen University of Cambridge veröffentlichte Anfang 2019 eine Studie, in der er den Ratschlag wissenschaftlich ergründete. Für seine Untersuchung ließ er knapp hundert Teilnehmer bei zwei Terminen die gleiche Mahlzeit verzehren, gleich schlafen und die gleiche Menge Wasser trinken. Der einzige Unterschied waren die Getränke:

Eine Gruppe trank erst Bier und dann Wein, bis sie einen Blutalkoholgehalt von 1,1 Promille erreicht hatte,

eine andere machte es andersrum.

Wiederum andere tranken ausschließlich Bier,

und die letzte Gruppe nahm ausschließlich Wein als Getränk zu sich.

Am nächsten Morgen mussten alle ihr Kater-Leiden einschätzen, als Maßstab dienten unter anderem Müdigkeit, Schwindel und Übelkeit.

Das eindeutige Fazit: Das Volk irrt. Bei dem verwendeten Lagerbier und Weißwein machte es keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge die Teilnehmer tranken und ob sie nur bei einem Getränk blieben. Stattdessen ließ sich der Kater mithilfe zweier sehr simpler Faktoren vorhersagen: Wer sich selbst als sehr betrunken einschätzte und wer sich abends übergeben musste, dem ging es am nächsten Morgen tendenziell schlechter als den anderen.

Fazit: Bei Bier und Wein macht es keinen Unterschied, ob man nur das eine trinkt, nur das andere oder beides in verschiedenen Reihenfolgen nacheinander. Wichtiger ist, auf seinen Körper zu hören. Er signalisiert, wann man aufhören sollte.

2. Wer sein Getränk durch einen Strohhalm saugt, wird schneller betrunken.

Die Stammtischtheorie: Nuckeln wir an einem Strohhalm, wirkt der Alkohol stärker. Eine Erklärung dafür gibt es auch: Der Alkohol komme durch den Strohhalm länger mit der Mundschleimhaut in Kontakt, sagt der Volksmund. Von dort könne er direkt ins Blut übergehen.

Der Check: Zwar gibt es keine wissenschaftlichen Studien dazu, ob Menschen schneller betrunken werden, wenn sie ihr Getränk durch einen Strohhalm saugen. Die Anatomie spricht jedoch dagegen.

Der Körper kann über die Mundschleimhaut nur geringe Mengen Alkohol aufnehmen, ein Großteil wird erst nach dem Schlucken über die Dünndarmschleimhaut in den Kreislauf befördert. Das liegt allein an den Größenverhältnissen: Die Mundschleimhaut ist nur 0,02 Quadratmeter groß, die Dünndarmschleimhaut bis zu 200 Quadratmeter und damit 10.000-mal größer.

Allerdings könnte der Strohhalm dazu verleiten, schneller zu trinken. Dann macht sich auch der Alkohol schneller bemerkbar. Und das wiederum könnte erklären, wie der Strohhalm-Mythos entstanden ist.

Fazit: Ein Strohhalm allein macht nicht schneller betrunken. Er kann allerdings die Trinkgeschwindigkeit erhöhen und damit auch das Rauschtempo.

3. Ein Konterbier lindert den Kater.

Die Stammtischtheorie: Kämpft der Körper am Morgen gegen den Kater, braucht er einfach noch ein Bier. Dann wird das schon.

Der Check: Auch zu diesem Thema gibt es keine wissenschaftlichen Studien. Sie wären unethisch, da sie Menschen nach einem sowieso schon schädlichen Alkoholabend zum Weitertrinken verleiten würden. Die Biologie aber kann die Frage trotzdem beantworten.

Der Kater erreicht seinen Höhepunkt, wenn der Alkoholwert im Blut auf null Promille sinkt. Die Gründe dafür sind noch nicht im Detail geklärt. Wahrscheinlich spielt eine große Rolle, dass nicht der Alkohol selbst, sondern seine Abbauprodukte den Kater verursachen. Es erklärt auf jeden Fall, warum sich manche beim Aufstehen noch ganz gut fühlen, nur um eine halbe Stunde später von der Übelkeit übermannt zu werden.

Wer nach einer durchzechten Nacht morgens noch ein Bier trinkt, kann den Kater-Höhepunkt also theoretisch herauszögern, weil er den Alkoholpegel im Blut wieder hochtreibt. Verhindern aber lässt sich der Kater so nicht, höchstens etwas abschwächen.

Deutlich ratsamer ist, dem Körper eine Alkoholpause zu gönnen und stattdessen den Flüssigkeitshaushalt mit viel Wasser wieder aufzufüllen. Alkohol unterdrückt die Ausschüttung des Hormons Vasopressin und führt so dazu, dass wir häufiger zur Toilette müssen. Auf diese Weise trocknet er aus, obwohl wir die ganze Zeit trinken. Salzige Katerspeisen wie Rollmops und Brezeln helfen demnach - zumindest indirekt - tatsächlich bei der Katerlinderung, da sie Durst machen.

Fazit: Das Konterbier kann den Kater zwar etwas verzögern, nicht aber verhindern und stresst den Körper zusätzlich. Deutlich besser ist, den Flüssigkeitshaushalt mit Wasser oder Tee wieder aufzufüllen.

4. Alkohol tötet Gehirnzellen.

Die Stammtischtheorie : Jeder Rausch kostet uns 10.000 Gehirnzellen. Wie diese Aussage zustande kommt, ist klar: Sie fühlt sich fast nie so real an wie an einem Katertag.

Der Check: Nein, Alkohol tötet keine Gehirnzellen, aber er stört ihre Kommunikation untereinander. Dadurch verlangsamt er das Denken, allerdings nur für die Zeit des Rauschs. Auf Dauer schadet Alkohol dem Hirn trotzdem, aber indirekt.

Wer zu oft und zu viel trinkt, provoziert eine Entzündung der Leber. Dadurch kann es passieren, dass unter anderem zu viel Ammoniak durch die Blutbahn kreist, das den Nervenzellen im Gehirn im Gegensatz zum Alkohol direkt zusetzen kann. Bei starken Trinkern kann außerdem ein Vitamin-B1-Mangel auftreten, der Hirnstrukturen schrumpfen lässt.

Fazit: Alkohol tötet zwar keine Gehirnzellen, kann dem Gehirn aber über längere Zeit indirekt schaden. Und auch sonst gibt es viele Gründe, Wein, Bier und Schnaps nur in Maßen zu genießen.