Die »Corona-Kilos« sind in der Pandemie zu einem gängigen Begriff geworden: Viele Menschen haben in den vergangenen zwei Jahren an Gewicht zugelegt und tun sich nun schwer damit, es wieder loszuwerden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU München (TUM) haben nun herausgefunden, dass rund jeder Dritte seit Beginn der Pandemie teilweise erheblich an Gewicht zugelegt hat.