Coronakilos Bewegungskiller Homeoffice

Rund ein Drittel der Deutschen bewegt sich zu wenig. In der Untersuchung »Beweg dich, Deutschland!« der Techniker Krankenkasse (TK) geben rund 30 Prozent der Befragten an, weniger als eine halbe Stunde am Tag aktiv auf den Beinen zu sein. Die Coronapandemie hat die Lage verschärft: 26 Prozent der Befragten bewegen sich demnach wegen Corona weniger als in der Vor-Pandemie-Zeit.