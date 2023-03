Dafür macht die WHO vor allem mangelnde politische Ambitionen in vielen Ländern verantwortlich. So zeigt der Bericht, dass nur fünf Prozent der WHO-Mitgliedstaaten verbindliche und umfassende Maßnahmen umsetzen, die den Salzkonsum eindämmen. Die WHO schätzt, dass mit kostengünstigen, umfassenden Maßnahmen zur Natriumreduktion bis 2030 weltweit sieben Millionen Menschenleben gerettet werden könnten.

Ein umfassender Ansatz zur Natrium- beziehungsweise Kochsalzreduktion könne laut WHO vor allem mit vier Punkten gelingen:

Die Veränderung der Rezeptur verschiedener Lebensmittel und verpflichtende Zielvorgaben für den Natriumgehalt

Eine neue Beschaffungspolitik für Lebensmittel in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Schulen oder Pflegeheimen, bei der natriumreiche Lebensmittel vermieden werden

Kennzeichnungen, die Verbrauchern helfen, natriumarme Produkte auszuwählen

Kampagnen in den Medien, die zu einer Verringerung des Salzkonsums aufrufen und Verhaltensänderungen anregen

Wenige Länder mit gesetzlichen Maßnahmen

Begleitend zum Bericht hat die WHO eine Weltkarte erstellt , die zeigt, in welchem Umfang einzelne Länder bereits Maßnahmen zur Natriumreduktion umsetzen. In Deutschland gibt es bisher nur freiwillige Empfehlungen. Wie schwer verbindliche Vorgaben beim Thema Ernährung umzusetzen sind, zeigte etwa die Debatte über den sogenannten Nutriscore. Auch der jüngste Vorstoß von Ernährungsminister Cem Özemir , Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet, schlichtweg zu verbieten, wurde kontrovers diskutiert.