Energyballs, Proteinriegel, Fruchtschnitten Wie gesund sind diese Snacks?

Für wen lohnen sich Proteinriegel?

Proteinriegel sollen den Körper dabei unterstützen, Muskeln aufzubauen, und somit die Regeneration beim Sport fördern. »Allerdings ist schon die Bezeichnung Proteinriegel im Prinzip irreführend«, sagt Elke Binder. »Denn der Riegel besteht mitnichten ausschließlich aus Proteinen, also Eiweißen.« Auch in Proteinriegeln stecken oft Zucker oder Austauschstoffe wie Glukose- oder Invertzuckersirup. Und: Häufig sind die Riegel mit Schokolade überzogen, was sie noch mehr zu einer Süßigkeit macht.

Ganz abgesehen davon: »Für das Gros der Bevölkerung ist dieser Snack schlicht überflüssig«, stellt Rausch klar. Freizeitsportlerinnen und -sportler hätten selbst bei einem regelmäßigen Training kaum einen erhöhten Proteinbedarf. Wer sich ausgewogen ernährt, kann seine Proteine auf diesem Weg zu sich nehmen – durch etwas Fleisch und Milchprodukte und auch durch Haferflocken, Hülsenfrüchte oder Nüsse.