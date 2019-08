Neun-Wochen-Coaching Genussvoll essen, Gewicht halten

Mit Genuss essen statt Kalorien zu zählen? Das haben viele Menschen verlernt. SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE haben ein Coaching entwickelt, mit dem Sie üben, jede Mahlzeit bewusst zu genießen - und sich dadurch sogar gesünder zu ernähren.

Johner Bildbyra/ Johner/ Getty Images

Bei Stress automatisch zum Schokoriegel greifen. Das Mittagessen nebenbei herunterschlingen - und sich danach unwohl fühlen. Bei Feiern zu viel essen und es später bereuen. Fast immer, wenn Menschen mehr futtern, als ihnen guttut, liegt das auch daran, dass sie nicht aufmerksam und genussvoll essen - und so nicht bewusst wahrnehmen, was und wie viel sie zu sich nehmen. Ernährungspsychologen und Ökotrophologen versuchen deshalb, Menschen dazu zu bewegen, bei jeder Mahlzeit mit allen Sinnen dabei zu sein. "Aufmerksamkeit ist auf zweierlei Weise wichtig: Zum einen lernt man, sich beim Essen selbst zu beobachten, Körperempfindungen und das eigene Verhalten genauer wahrzunehmen und so zu registrieren, was einem beim Essen bekommt und was nicht", sagt Michael Macht, Professor für Ernährungspsychologie von der Universität Würzburg. "Zum anderen fühlt man sich nach dem Essen meist zufriedener, wenn man die Mahlzeiten bewusst genossen hat."

Zusammen mit der Redaktion von SPIEGEL WISSEN und SPIEGEL ONLINE hat Psychotherapeut Macht ein achtwöchiges Coaching entwickelt, mit dem Sie lernen, ihr Ernährungsverhalten zu analysieren, bei Tisch mehr zu genießen und sich nicht zu viel Druck oder Selbstvorwürfe zu machen, wenn Sie mal über die Stränge geschlagen haben. Sie werden daran erinnert, häufiger Ihre Leibgerichte zu essen, lernen neue Methoden der Stressbewältigung kennen und üben, dem eigenen Körper mit mehr Akzeptanz zu begegnen. Die Mischung aus Reflexionsübungen und praktischen Genusstipps hilft Ihnen, Ihre Essgewohnheiten zu verändern - und gleichzeitig gesund und freudvoll zu essen.

Wenn Sie sich hier registrieren, erhalten Sie ab dem 16. August jede Woche eine kurze Coachingeinheit, die Sie leicht in den eigenen Alltag einbauen können.

Zu jeder Ausgabe bietet SPIEGEL WISSEN ein praktisches, leicht im Alltag umsetzbares Online-Coaching passend zu seinem jeweiligen Heftthema an. Während dieser Zeit erhalten Sie immer freitags per E-Mail eine Übungseinheit, die Ihnen helfen kann, Ihr Leben besser zu gestalten. Hier den Newsletter bestellen:

SPIEGEL WISSEN 3/2019: Bei Meine-Zeitschrift.de oder bei Amazon bestellen.

SPIEGEL WISSEN im Abo