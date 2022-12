Nun könnte es noch einen weiteren Grund für die Bewegungseinheit am Morgen geben: Eine Arbeitsgruppe der Section of Gerontology and Geriatrics der Leiden Universität in den Niederlanden berichtet, dass der Präventionseffekt von körperlicher Bewegung stärker vom Tageszeitpunkt abhängen könnte, als bisher bekannt. Die Forschenden analysierten die Daten von mehr als 86.600 Menschen aus der »UK Biobank«, einer großen medizinischen Datenbank mit Lebensstil- und Gesundheitsinformationen von rund 500.000 Menschen aus dem gesamten Vereinigten Königreich. Die Ergebnisse veröffentlichten sie im »European Journal of Preventive Cardiology« .