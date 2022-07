Arsen im Reisbrei

In zwei Produkten, die Reis enthalten, wurde im Test anorganisches Arsen nachgewiesen. Das Halbmetall kommt laut Öko-Test natürlicherweise im Boden vor und reichert sich in Reispflanzen an. In zu großen Mengen kann Arsen demnach krebserregend wirken – daher sollten kleine Kinder Lebensmittel aus Reis nur in Maßen essen, hieß es. Dieser Hinweis fehle jedoch auf beiden Reisbrei-Mischungen, so die Kritik der Öko-Tester.

Im »Holle Bio Vollkorngetreidebrei Reis« liegt der gefundene Gehalt demnach oberhalb des gesetzlichen Grenzwerts für Reis, aus dem Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder hergestellt werden. Das Produkt bekam die Note »mangelhaft«.