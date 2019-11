Anselm Pahnke steckt eigentlich nie im Stau fest. Tempolimits engen ihn kaum ein, und zum TÜV muss er auch nicht. Denn Autos spielen in seinem Leben keine große Rolle - höchstens als Gefahr im Straßenverkehr.

Mit seinem Rad ist Anselm schon durch 73 Länder gereist, und auch im Alltag nutzt er nur in Ausnahmefällen andere Verkehrsmittel. Er betrachtet sich selbst als Lebenskünstler. Selbst, wenn der Aufwand mal größer wird, verzichtet er aufs Auto. "Also ich bin umgezogen mit meinem Fahrrad tatsächlich. Das habe ich über Wochen gemacht, bestimmt 50, 60 Mal", erzählt er.

Nicht nur im Alltag, auch auf Reisen ist das Fahrrad sein liebstes Fortbewegungsmittel. "Ich glaube nur zu Fuß hättest du mehr Gespräche, du bist total nah dran", sagt Anselm. Näher dran an der Umgebung, den Menschen und spontanen Entscheidungen. Und der Tritt in die Pedale hat nebenbei einen praktischen Nutzen: "Ich habe während der Reise immer meinen eigenen Strom produziert." So kann Anselm während der Fahrt zum Beispiel Musik hören - über die Box an seinem Lenker. Natürlich gibt es auch sonst genug gute Gründe, mal aufs Rad zu setzen - und das Auto stehen zu lassen.

Aber wie kommt man mit dem Fahrrad durch den Winter? Wie sogar bis ans andere Ende der Welt? Und was sollte man bei einer längeren Radtour auf jeden Fall mitnehmen?

Antworten darauf gibt es in der neuen Folge des Podcasts "Smarter leben".

