Mehr als 36 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl sind einzelne Pilzarten vor allem in Süddeutschland noch immer radioaktiv belastet. Laut dem vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter veröffentlichten Pilzbericht trifft dies insbesondere auf einzelne Wildpilzarten im Bayerischen Wald, am Alpenrand und im Donaumoos südwestlich von Ingolstadt zu.