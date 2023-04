Dresden, Ende Januar. Vor wenigen Tagen hat hier die »Vegane Fleischerei« eröffnet. Das Ladengeschäft wirkt wie eine ganz normale Metzgerei.

Aber was aussieht wie Fleisch und was riecht wie Fleisch, besteht aus Gemüse und ganz vielen Gewürzen.

Nils Steiger, Co-Gründer Vegane Fleischerei:

»Wir haben das theoretisch auch im Glas.«

Kunde:

»Nee, lieber als Stück.«

Nils Steiger, Co-Gründer Vegane Fleischerei:

»Ok, lieber als Stück, sehr gut.«

Die Gründer haben nicht nur Menschen im Visier, die sich bereits vegan ernähren, sie wollen vielmehr Menschen, die alles essen, den Einstieg zu veganer Ernährung so leicht wie möglich machen.

Kundin:

»Es ist interessant, weil es wie eine Fleischerei ist.«

Kundin:

»Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr zum Metzger gegangen bin. Es ist jetzt wieder so ein Erlebnis, man geht in die Fleischerei und man kann sagen 100 Gramm davon und hiervon hätte ich gerne noch ein Stück. Es ist einfach cool so.«

Kundin:

»Was man im normalen Supermarkt nicht bekommt, das ist Thunfischsalat ohne Thunfisch. Oder Heringssalat ohne Hering.«

Die vier Gründer haben mit ihrem Herzensprojekt einen Nerv getroffen. In Deutschland gaben im letzten Jahr in einer Umfrage fast 1,6 Millionen Menschen an, weitgehend auf tierische Produkte zu verzichten. Die Tendenz der letzten Jahre ist eindeutig.

Viele Menschen wollen sich umwelt- und klimafreundlicher ernähren, möchten aber auf den Fleischgeschmack und die fleischeigene Struktur ungern verzichten.

Daniel Quast, Koch und Co-Gründer Veganen Fleischerei:

»Hier haben wir unsere ganz Grobe. Das ist eine Streichwurst, die einer Leberwurst nachgeahmt ist. Sie besteht komplett nur aus Kidneybohnen, Tofu, Gewürzen, Senf. Deswegen sagen wir auch nicht, dass das eine Leberwurst ist, das ist unsere Grobe. Wir wollen nicht immer alles eins zu eins nachahmen. Es stand in der Presse, wir haben Blutwurst gemacht. Wir haben keine Blutwurst gemacht, das will ich auch gar nicht machen. Ich will kein Blut nachahmen, ich will auch keine Tierteile nachahmen. Ich möchte Leuten ein Produkt anbieten, was sie essen können und schmeckt.«

Nicht nur in Dresden, weltweit tüfteln Unternehmen am ultimativen Fleischgeschmack. Massentierhaltung, Schlachthöfe, neue Krankheitserreger – den Nachteilen des Fleischessens steht nur ein Argument gegenüber: der Geschmack. Kann man den künstlich herstellen?

Burgerpattys gezüchtet in der Petrischale, vegane Steaks aus dem 3D-Drucker - auf Knopfdruck mit einem Fettanteil, so wie die Kunden dies wünschen. Fleisch aus dem Labor klingt nach der Lösung vieler Probleme.

In den Niederlanden stellten Ende März Wissenschaftler eines Start-ups eine Frikadelle aus dem Fleisch eines ausgestorbenen Mammuts vor. Sie wollten demonstrieren, wie künstliches Fleisch die Lebensmittelbranche revolutionieren könnte.

Die Forscher isolierten erst eine DNA-Sequenz des Mammuts, nutzten Gene des Afrikanischen Elefanten und züchteten das Fleisch dann im Labor. Probiert werden darf der Fleischklops jedoch nicht.

Tim Noakesmith, Co-Gründer von Vow Food:

»Wir werden die Mammut-Frikadelle jetzt nicht essen. Das heißt nicht, dass man sie nicht essen kann. Aber da dieses Protein buchstäblich 4000 Jahre alt ist, haben wir es seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr probiert. Wir müssten es, wie jedes Produkt, das wir auf den Markt bringen wollen, erstmal ernsthaften und strengen Tests unterziehen. Jetzt wollten wir der Welt zeigen, was wir können und es nicht unbedingt sofort auf den Markt bringen.«

Eines der Zentren bei der Entwicklung von Labor- oder sogenanntem kultiviertem Fleisch ist Israel.

Ausschnitte aus TV News:

»Ein israelisches Biotechnologie-Startup entwickelt eine Technologie, mit der aus Hühnerzellen kultiviertes Fleisch erzeugt werden kann.«

»SuperMeat produziert Fleisch und Hühnchenfleisch aus Tierzellen im Labor.«

Wir besuchen das Unternehmen SuperMeat in der Nähe von Tel Aviv. Anders als beim Mammut-Klops ist das Fleisch, das hier entsteht, zum Verzehr freigegeben. In das Labor dürfen wir aus hygienischen Gründen nicht.

Wie funktioniert die Herstellung? Für die Produktion muss dem Tier per Biopsie Muskelgewebe entnommen werden. Daraus werden Stammzellen gewonnen, die sich in einer Nährlösung vermehren.

In den Bioreaktoren wächst die Zellmasse für die Hähnchen Nuggets heran, die auf der anderen Seite der Glasscheibe probiert werden können. Es ist kein Zufall, dass die neue Technik gerade in Israel auf großes Interesse stößt.

Shir Friedman, Co-Gründerin von SuperMeat:

»Wir importieren rund 70 Prozent unseres Rindfleisches, weil wir hier einfach nicht genug Fläche haben, um so viele Kühe zu halten. Aber wenn man erstmal Anlagen wie diese hat, kann man jede Art von Fleisch züchten, so viel man möchte, überall auf der Welt.«

Der Weg bis dahin ist allerdings noch weit - im Moment können nur geladene Gäste das Labor-Fleisch probieren. Eine Zulassung zum Verkauf haben die Produkte der Firma noch nicht.

Kellner:

»Unser Hühnchen-Würstchen aus kultiviertem Fleisch.«

Der heutige Gast ist für das Unternehmen besonders wichtig: Laura Turner ist Managerin bei einer Londoner Investmentfirma, die sich auf kultiviertes Fleisch spezialisiert hat.

Laura Turner, Investorin:

»Sehr lecker! Auch eine gute Textur.«

Laura Turner, Investorin:

»Bei uns in der Firma werden immer Witze gemacht, weil ich Veganerin bin und deswegen würde meine Meinung nicht zählen. Aber ich würde sagen, ich habe einen guten Geschmack.«

Der Geschmack ist aber nur eine von vielen wichtigen Fragen. Für die Branche mindestens genauso bedeutend sind die Zulassungsbedingungen für die neuartigen Burger aus dem Labor. Bisher können sie nur in Singapur legal verkauft werden. Die USA könnten bald folgen - der Beginn eines Booms? Die Investorin glaubt daran.

Laura Turner, Investorin

»Man wird die Preise für diese Produkte fallen sehen, und die Konsumenten werden sie hoffentlich akzeptieren. Dann können diese Unternehmen Milliarden-Geschäfte werden.«

Ob diese Wette aufgeht, wird auch vom Preis abhängen. Zunächst wird das kultivierte Fleisch viel teurer sein als das Herkömmliche. Denn: Der Produktionsaufwand ist enorm.

Shir Friedman, Co-Gründerin von SuperMeat:

»Wenn wir im Supermarkt herkömmliches Fleisch kaufen, geht 80 Prozent des Preises in das Futter der Tiere. Hier ist es dasselbe! Wenn wir die Kosten der Nährflüssigkeit immer weiter reduzieren können, wird sich das dramatisch auf den Preis des kultivierten Fleisches auswirken.«

Spätestens in zwei Jahren sollen die Produkte von SuperMeat in Restaurants weltweit zu kaufen sein. Ob Laborfleisch die Probleme der konventionellen Fleischerzeugung löst, lässt sich derzeit noch nicht absehen.

Klar ist: Die Massentierhaltung ist einer der größten Klimaschädlinge. Etwa 1.200 Liter Wasser, 130 Gramm Soja und 6,4 Quadratmeter Anbaufläche werden beispielsweise für die Produktion eines einzigen Schweineschnitzels von 200 Gramm benötigt.

An einer klimafreundlicheren Lösung tüftelt auch das Unternehmen Endori in Bamberg. Endori bedeutet aus dem Japanischen übersetzt: Erbse. Erbsen sind Hauptbestandteil der Fleischersatzprodukte, die hier entstehen und in deutschen Supermärkten verkauft werden.

Friedrich Büse, Gründer von Endori:

»Wenn man die dann durchbricht, dann sieht man eben auch, dass das eine extrem fleischartige Struktur hat. Das sieht aus, wie ein aus Hackfleisch gemischter Burger.«

Hinter dieser Konsistenz stecken sieben Jahre Forschung des Endori-Gründers Friedrich Büse. Er ist gelernter Metzger und Koch, hat jahrelang in der Fleischindustrie gearbeitet. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut hat er ein Verfahren entwickelt, das aus Erbsen eine proteinreiche, feste Masse macht.

Friedrich Büse, Gründer von Endori:

»Die meisten haben gesagt, der Büse spinnt. Das muss man dann halt aushalten. Umso spannender ist jetzt, 15 Jahre später , zu sehen, dass doch Etliche aus der Fleischindustrie auf diesem Weg unterwegs sind und das als Geschäftsfeld erkannt haben und das mit vorantreiben. Da mache ich aber einen Unterschied zwischen denen, die das Ernstnehmen aus der Fleischwarenindustrie, die kann man an einer Hand abzählen und eher zwei Finger noch wegnehmen, die anderen wollen nicht den Markt verlieren. Die kaufen irgendwelche Rohstoffe zu und matschen das zusammen und sagen, wir haben auch vegan. Die brauchen wir eigentlich nicht«

Seit 2015 produziert Friedrich Büse Fleischalternativen aus heimischen Erbsen. Die Hülsenfrüchte zählen nicht nur zu den gesunden Proteinquellen, sie liefern unter anderem auch B-Vitamine, Eisen und Ballaststoffe. Doch wie wird aus der Erbse ein fleischloses Burgerpatty?

Friedrich Büse, Gründer von Endori:

»Hier sieht man die gemischte Masse, die aus dem Mischer rauskommt. Hier sieht man auch die verschiedenen Partikelgrößen, Feines und Grobes. Dadurch dass es rein pflanzlich ist, hat es mehr die Konsistenz von einem Teig, nicht wie Fleisch«.

In der Burger-Teigmasse sind neben Erbsen, auch Hafer und Weizen, Gewürze und Kräuter. Der Salzgehalt, der bei vielen Fleischersatzprodukte viel zu hoch ist, liegt hier bei rund einem Prozent. Damit folgt Endori den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Verzichtet wird auf Soja und chemische Zusatzstoffe.

Friedrich Büse, Gründer von Endori:

»Hier unten wird dann das Gewicht der einzelnen Patties vorsortiert. Sie kommen dann, wenn Sie hier reingucken, wie kleine Kugeln raus und werden dann geformt zu einem Patty.«

Verkauft werden die Bratlinge an Gastronomiebetriebe und in vielen deutschen Supermärkten. Büse hofft, dass in den nächsten Jahren, Fleisch nicht mehr billiger zu haben ist als die pflanzlichen Alternativen.

Derweil entwickeln er und seine Mitarbeiter immer neue Produkte und arbeiten weiter am perfekten Geschmack.

Friedrich Büse, Gründer von Endori:

»Wenn ich überlege, wie wir wirklich in den ersten Jahren angefangen haben und wie sich das entwickelt hat, da geht einem echt das Herz auf. Deshalb nehme ich auch noch schnell den nächsten Bissen.«

Zurück in Dresden. Hier mussten die Gründer der Veganen Fleischerei für ihre fleischlose Salami und andere Produkte neue Namen finden. Die Behörden hatten einige Bezeichnungen als irreführend deklariert. Das Geschäft läuft aber auch Wochen nach der Eröffnung noch sehr gut.

Nils Steiger, Co-Gründer Vegane Fleischerei:

»In unserem Businessplan haben wir damals geschrieben, dass das Ziel ist, kein Geld damit zu verdienen. Jetzt natürlich, bei dem großen Ansturm, ist es fast nicht möglich, kein Geld damit zu verdienen. Wir haben auch schon davon gesprochen, dass wir einen großen Teil davon spenden wollen. Natürlich wollen wir ein bisschen was erweitern und brauchen neue Geräte, um die Produktion größer zu machen. Aber wir haben jetzt nicht vor, reich zu werden, darum ist es schon primär Herz als kapitalistische Idee.«

Doch nicht alle Menschen sind schon bereit für eine fleischlose Zukunft. In den sozialen Medien und via E-Mail erhielten die Gründer nach der Eröffnung übelste Beschimpfungen.

Nils Steiger, Co-Gründer Vegane Fleischerei:

»Höchst verehrte Faschisten-Fleischerei. Nun wünscht man ihnen weiterhin angenehmes Ableben ihres recht sinnlosen Daseins. Hochachtungsvoll.«

Reporterin:

»Bekommen Sie häufiger solche Mails?«

Nils Steiger, Co-Gründer Vegane Fleischerei:

»Jeden Tag. Einige fühlen sich wahrscheinlich angegriffen in dem, wie sie leben. Und indem wir etwas machen, was sie vielleicht nicht kennen.«

Was sich heute für viele noch neu anhört, wird demnächst vielleicht völlig normal sein. Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung rechnen Experten bis 2050 mit einem Anstieg des Fleischkonsums von siebzig Prozent. Pflanzliche Alternativen könnten in Zukunft eine gute Möglichkeit sein, den Hunger nach Schnitzel, Burger oder Steak zu stillen.