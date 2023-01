Job, Familie, Beziehung, all die Aufgaben und Verpflichtungen – das Erwachsenenleben ist ziemlich durchgetaktet. Und in jeder weiteren Lebensphase treffen wir auf neue Menschen, die wir mögen und die uns wichtig werden. Kein Wunder, dass viele unserer Freundschaften im Laufe der Zeit zerbrechen. Was an sich kein Problem ist.