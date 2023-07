Aber: Das Faulen von Obst und Gemüse kann durch einen Befall beschleunigt werden. Die Fliegen können kleine Hefepilze verteilen. Obst in der Nähe fault dadurch unter Umständen schneller. Wem beim Gedanken daran, aus Versehen Fliegeneier zu essen, unwohl wird, der könne sein Obst gründlich waschen oder – um auf Nummer sicher zu gehen – zu Marmelade verkochen, rät Benecke.

Wie werde ich Fruchtfliegen wieder los?

Das beste Mittel gegen Fruchtfliegen ist, sie gar nicht erst in die Küche zu lassen. Benecke rät dazu, Fliegengitter anzubringen und überreifes Obst in Dosen zu verstauen oder mit einer Abdeckhaube zu schützen. Offene Essig- und Weinflaschen sollten verschlossen oder im Kühlschrank gelagert werden. Gerne brüten die kleinen Gäste auch in Essensresten im Abfluss oder werden von dreckigem Geschirr oder Glasmüll angelockt. Obstkorb, Biomüll und Abfluss sollten deshalb regelmäßig gereinigt, leere Flaschen weggebracht werden.