Zecken können auch die Erreger der Lyme-Borreliose übertragen, was oft erst Stunden nach Beginn des Saugakts erfolgt. Sie ist laut RKI wesentlich häufiger und komme deutschlandweit vor. Erstes Symptom ist oft eine größer werdende Rötung um die Einstichstelle herum, später können Nerven, Gelenke und Herz von den Bakterien befallen werden.

Wer sich nach einem Zeckenstich unwohl fühlt oder eine ungewöhnliche Rötung bemerkt, sollte seinen Hausarzt aufsuchen. Früh bemerkt, lässt sich eine Borreliose gut mit Antibiotika behandeln. Unbehandelt kann es jedoch noch Jahre später zu Folgeerkrankungen kommen.

Was tun, wenn sich eine Zecke festgesaugt hat?

Zecken sind laut RKI ab einer Temperatur von etwa acht Grad aktiv. Aufgrund der milden Temperaturen in diesem Winter können sie also in einigen Regionen bereits vorkommen. Die größte Aktivität – und damit das größte FSME- und Borrelioserisiko – bestehe jedoch im Frühling, Sommer und Herbst.

Wichtig ist, Zecken so schnell wie möglich zu entfernen. Beim Entfernen sollte die Zecke mit einer Pinzette oder einer speziellen Zeckenzange möglichst nah an der Haut angefasst und gerade herausgezogen werden, vorsichtiges Ruckeln oder Drehen ist erlaubt. Im Zweifel können auch die Fingernägel genutzt werden. Wichtig ist, beim Entfernen nicht auf den vollgesogenen Körper zu drücken, um keine Krankheitserreger in die Wunde zu pressen. Aus diesem Grund sollten nur Pinzetten genutzt werden, deren Spitzen nach innen zeigen.

Ebenfalls unkompliziert ist das Entfernen mit speziellen Zeckenkarten, bei denen die Tiere mithilfe eines schmalen Schlitzes aus der Haut geschoben werden. Wichtig ist, nicht zu hebeln, da die Zecken sonst durch den Schlitz rutschen können.

Bleibt der Rüssel in der Haut hängen, droht in der Regel nur eine kleine, harmlose Entzündung. Im Zweifel kann eine Ärztin oder ein Arzt das Überbleibsel entfernen.