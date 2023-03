Indien ist als Apotheke der Welt bekannt und stellt viele Medikamente besonders für ärmere Länder kostengünstig her. 1970 verbot die damalige Regierung von Indira Gandhi Patente auf Arzneimittel. Später schloss sich das Land internationalen Abkommen an, die einen Patentschutz vorsehen, setzte aber einen Vorbehalt durch: Die Inhaber der Rechte an Medikamenten im öffentlichen Interesse können in Indien gezwungen werden, Lizenzen an Nachahmer zu vergeben. Ärzte ohne Grenzen und andere humanitäre Organisationen kaufen Medikamente für ärmere Länder mehrheitlich von dort, etwa HIV-Medikamente.