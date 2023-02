Foto: Ugurhan Betin / iStockphoto / Getty Images

Ernährungspsychologin über Süßigkeiten und Fast Food »Immer nur nein zu sagen, ist schwierig«

Warum essen wir oft zu viel, zu fett, zu süß? Forscherin Katja Kröller erklärt, wie wir unsere Gewohnheiten ändern, was ein Zuckerwerbeverbot für Kinder bringt und was Eltern in der Erziehung besser machen können.