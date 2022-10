Wie Zähne putzen funktioniert, lernen wir eigentlich als Kinder. Nur: Was vor ein paar Jahrzehnten galt, entspricht heute nicht mehr unbedingt den Empfehlungen.

»Es haben sich schon viele Dinge über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch in der Zahnmedizin geändert. Viele Dinge, die früher wie ein Pflock eingebettet waren, sind heute nicht mehr so ganz klar«, sagt Stefan Fickl, Zahnarzt und Professor an der Universität Würzburg, im SPIEGEL-Podcast »Smarter leben«.