Noch stärker würden sich wahrscheinlich Umweltfaktoren auswirken, vermutet Stefan mit Blick auf China, wo die Körpergröße seit Jahren zunehme: »Ein Grund dafür ist, dass die Menschen dort immer mehr Milch- und Molkeprodukte konsumieren, welche die Gene IGF-1 und IGF-2 aktivieren und das schon im Mutterleib.« Diese Gene würden das Körperwachstum antreiben und – einmal aktiviert – lebenslang aktiv bleiben. IGF-1 fördere das Zellwachstum, was das erhöhte Risiko großer Menschen für bestimmte Krebsarten erkläre.

Eine stärkere IGF-1-Aktivierung sorge aber auch dafür, dass Fette in den Organen besser verbrannt würden. Daher zeige sich bei großen Menschen seltener eine Fettleber, sagt Stefan unter Verweis auf eigene Untersuchungen. Da sie gleichzeitig aufgrund ihrer längeren Gliedmaßen über eine stärkere Hebelwirkung verfügten und so bei jeder Bewegung mehr Energie verbrennen, sei ihr Risiko für Typ-2-Diabetes und Herzinfarkt geringer.

Allerdings bedeuteten lange Extremitäten auch lange Beinvenen: Das Blut müsse somit einen längeren Weg zum Herzen gepumpt werden, was das Risiko für Thrombosen erhöhe. Entsprechend sollten sich insbesondere große Menschen bei Langstreckenflügen oder langen Autofahrten regelmäßig bewegen, genug trinken und im Flieger Stützstrümpfe tragen.

Bei kleinen Menschen sei hingegen das Risiko für Typ-2-Diabetes und Herzinfarkt größer – und zwar unabhängig von der jeweiligen Körperfettmasse: »Nehmen diese Menschen zu, ist ihr Risiko deutlich ausgeprägter als bei großen Menschen, die dicker werden«, sagt der Diabetologe. »Je kleiner, desto beweglicher sollte man also sein.«

Die Körpergröße sei im klinischen Alltag ein stark unterschätztes Thema, das mehr Aufmerksamkeit verdiene, sagt Stefan. »Deswegen sind Arbeiten wie die aktuelle Studie so wichtig.« Obwohl es schon einige solche Veröffentlichungen gebe, werde aus der Körpergröße in der Praxis nur in den seltensten Fällen eine medizinische Schlussfolgerung gezogen. »Da die Menschen aber immer größer werden, ist das ein Problem, denn diese Zusammenhänge werden weiter an Bedeutung gewinnen.«