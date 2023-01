»Unser Gehirn hat eine Struktur vorn, die nennen wir präfrontalen Cortex. Der ist ganz wesentlich bei uns für die Steuerung unseres Verhaltens. Und der wird leider müde. Das heißt, je mehr ich am Tag tue und je mehr ich mich zu irgendetwas zwinge, umso müder wird der Cortex, sodass ich morgens immer hoch motiviert bin und am Abend doch wieder auf der Couch sitze.«

Zum Glück lässt sich der präfrontale Cortex trainieren. Wir sollten ihn bloß nicht überfordern, so Lekutat. Für den Einstieg empfiehlt er einminütige tägliche Herausforderungen. Vor allem die Bereiche Ernährung, Bewegung und Stressabbau nimmt er dabei in den Blick. »Jede dieser Säulen gibt uns die Möglichkeit, uns wirklich in ganz geringen Schritten gesund zu verhalten.«