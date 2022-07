Die Social-Media-Abteilung des Gesundheitsministeriums veröffentlichte am 20. Juli einen Tweet, in dem die Rede davon war, dass eine von 5000 Personen nach einer Covid-Impfung von schweren Nebenwirkungen betroffen sei. Der Aufschrei auf Social Media war groß, und er kam aus zwei Richtungen: »Querdenker«-Kreise sahen sich in ihren Bedenken gegen Impfungen bestätigt. Andere wiesen darauf hin, dass die Zahl gar nicht stimmte.