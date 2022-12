Sechs tote Kinder Britische Behörde schlägt Streptokokken-Alarm

Seit September sind insgesamt fünf Kinder in England und ein Kind in Wales im Zusammenhang mit Streptokokken-A-Infektionen gestorben; üblich sind laut Medienberichten ein bis zwei solche Todesfälle pro Winter.

Scharlach verläuft zumeist mild. Doch die Zahl der Infektionen in Großbritannien ist außergewöhnlich hoch. Laut der Behörde wurden in der dritten Novemberwoche 851 Fälle entdeckt; in den vergangenen Jahren waren es im Schnitt 186 Fälle pro Woche.