Zum wiederholten Male hat ein Untersuchungsbericht massive Missstände in englischen Entbindungsstationen aufgedeckt. Von den insgesamt 65 untersuchten Todesfällen bei Babys auf Entbindungsstationen im Südosten Englands seien 45 bei besserer Behandlung vermeidbar gewesen, heißt es in dem Bericht , den der britische Mediziner Bill Kirkup vorlegte. In der East-Kent-Krankenhausgruppe des nationalen Gesundheitsdienstes NHS stellte er »Mängel bei der Professionalität und beim Mitgefühl« des Personals fest.