Daten zeigen, dass für diese Jahreszeit ungewöhnlich viele Menschen Atemwegsinfekte haben. So ging das Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt – bezogen auf den Zeitraum vom 27. Juni bis 3. Juli – von 4,5 Millionen akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE) in Deutschland binnen einer Woche aus. Das entspricht etwa einer Erkrankung auf 18,5 Einwohner. In den Vorjahren – sowohl während als auch vor der Coronapandemie – lagen die Werte deutlich darunter. Eine ARE liegt vor, wenn eine Patientin oder ein Patient eine Atemwegserkrankung mit Fieber, Husten oder Halsschmerzen hat.