Vergleich der vergangenen 20 Jahre Deutlich mehr Todesfälle durch Hautkrebs

Die Zahl der Hautkrebserkrankungen ist in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen. Demnach kamen im Jahr 2021 105.700 Patienten mit der Diagnose Hautkrebs in eine Klinik. Das waren knapp 75 Prozent mehr Fälle als noch 2001, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.