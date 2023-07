Hitze und Waldbrände am Mittelmeer »Es fühlt sich an wie die Hölle«

Nur noch schnell weg, das gilt auch für die Pferde: Ein unkontrollierter Waldbrand nördlich der griechischen Hauptstadt Athen hat sich am Dienstag verstärkt und Bewohner der nahegelegenen Dörfer zur Evakuierung gezwungen.

Meletis Redoumis, Anwohner: »Wir gehen. Sie haben uns gebeten, die Siedlung zu evakuieren. Wir fahren nach Mandra, wo es für die Familie sicher ist. Ich hoffe, dass Gott uns beisteht, mehr gibt es nicht zu sagen. Sie können die Bitterkeit in den Augen meiner Frau sehen. Ich will nur, dass es meiner Familie gut geht.«

Während die einen rechtzeitig fliehen können, sind die anderen gerade beim Schwimmen, als das Feuer ihr Haus zerstört - so wie dieses Rentnerehepaar.

Giorgos Nikolaou, Anwohner: »Das alles haben meine Frau und ich selbst gebaut, alles, was Sie hier sehen können. Ich habe nur meine Badehose und dieses Hemd dabei, sonst nichts. Ich habe nicht einmal andere Schuhe. Ich bin am Ende.«

Von dem Haus, in dem sie 32 Jahre gelebt haben, hinterließen die Flammen nur das Skelett. Die Behörden warnen, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuer breiten sich rapide aus, Löschflugzeuge und Helikopter arbeiten pausenlos dagegen an. Autobahnen und die Akropolis wurden gesperrt, Arbeitszeiten geändert. Und für Ende dieser Woche haben die Behörden eine zweite Hitzewelle vorhergesagt.

Alarmstufe Rot gilt auch für große Teile Italiens, den Nordosten Spaniens und viele Balkan-Staaten. Auf Sizilien und Sardinien werden bis zu 48 Grad erwartet.

Giovanna Analdi, Ladenbesitzerin in Palermo: »Es fühlt sich an wie die Hölle. Es ist schlimm, weil es nicht einfach ist, bei dieser Hitze zu arbeiten und die Leute lieber trinken als essen. Wir verkaufen eine Menge Granita. Und das Wasser hat keine Zeit, im Kühlschrank abzukühlen, weil Leute so viel Kühles trinken müssen.«

Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca wurden 43 Grad erreicht. Überall auf der Welt werden Hitzerekorde gebrochen. Letztes Jahr seien allein in Europa etwa 61.000 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Laut Wissenschaftlern könnte 2023 sogar noch heißer werden und als das wärmste Jahr in die Geschichte eingehen.