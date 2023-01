Auch eine vergrößerte Rachenmandel kann chirurgisch behandelt werden. Dabei wird sie ebenfalls unter Narkose, aber in der Regel ambulant entfernt. Gegebenenfalls wird zusätzlich ein sogenanntes Paukenröhrchen in das Trommelfell eingesetzt, um den Druckausgleich zu erleichtern. Das Verfahren wird Adenotomie genannt und dann angewandt, wenn die vergrößerte Rachenmandel zu vermehrten Infekten, Atemproblemen oder Schwierigkeiten beim Hören führt.

Welche Risiken bergen Mandel-OPs?

Bei der Tonsillektomie, also der vollständigen Entfernung der Gaumenmandeln, treten bei bis zu sechs von hundert Patienten Nachblutungen auf, die in manchen Fällen erneut in der Klinik behandelt werden müssen. Lebensbedrohliche Nachblutungen sind jedoch sehr selten. Zudem gelten die Wundschmerzen, die nach der Operation auftreten, als sehr intensiv und können in wenigen Fällen mehrere Wochen anhalten.

Bei der Tonsillotomie, also der teilweisen Entfernung der Gaumenmandeln, können ebenfalls Nachblutungen auftreten – das Risiko ist allerdings geringer. Auch die Schmerzen nach der Operation sind in der Regel weniger intensiv. Die Entfernung der Rachenmandel gilt als sehr risikoarmes Verfahren – neben den allgemeinen Operationsrisiken können allerdings auch hier in seltenen Fällen Nachblutungen auftreten.

Wird die Immunabwehr durch Mandeloperationen geschwächt?

Zu dieser Frage gibt es verschiedene Ansichten. Das ist einer der Gründe, warum vor einem eventuellen Eingriff Vor- und Nachteile individuell und sorgfältig besprochen werden sollten. Allgemein gehen einige Expertinnen und Experten davon aus, dass die Abwehr gegen Krankheitserreger etwa nach einer Adenotomie nicht maßgeblich verschlechtert wird, weil die übrigen Bestandteile des lymphatischen Rachenrings die Funktion von Gaumen- oder Rachenmandeln übernehmen.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 findet jedoch durchaus Hinweise auf negative Effekte: Forschende untersuchten die Gesundheitsdaten von fast 1,2 Millionen Menschen aus Dänemark, die zwischen 1979 und 1999 geboren wurden. Die Kinder, denen die Gaumenmandeln entfernt wurden, hatten bis zum 30. Lebensjahr ein fast dreimal so hohes Risiko für Erkrankungen der oberen Atemwege im Vergleich zu den Nichtoperierten. Die Entfernung der Rachenmandel war mit einem etwa verdoppelten Risiko für die Krankheiten verbunden.