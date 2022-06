Auch Babys und kleine Kinder brauchen bei Hitze besonderen Schutz, da sie sich noch nicht so gut an hohe Temperaturen anpassen können. »Bei ihnen ist das Verhältnis von Körperoberfläche zu Körpermasse für die Temperaturregulation noch ungünstig«, sagt Traidl-Hoffmann.

Viel trinken – aber nicht irgendwas

Um den Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen auszugleichen, gilt bei hohen Temperaturen die Devise: viel trinken. Das dürfte den meisten Menschen bekannt sein. Aber was bedeutet viel? Gesunde Erwachsene sollten zweieinhalb bis drei Liter am Tag trinken, Ärztin Traidl-Hoffmann rät zu einem Glas Wasser pro Stunde. Bei Kindern ist die empfohlene Trinkmenge abhängig von Gewicht und Alter; ein achtjähriges Kind sollte beispielsweise normalerweise rund einen Liter am Tag trinken, bei Hitze kann der Flüssigkeitsbedarf doppelt so hoch sein.