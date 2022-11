»Im Herbst und Winter ist natürlich die Anzahl der Viren größer. Je wärmer es ist, desto weniger Viren sind unterwegs«, sagt Thomas Rampp, Allgemeinmediziner und Oberarzt der Klinik für Naturheilkunde und Integrative Medizin in Essen. »Wir halten uns auch eher in geschlossenen Räumen auf. Da ist es dann vielleicht nicht so gut durchlüftet und die Anzahl der Viren ist größer. Dann kommt noch hinzu, dass die Heizungsluft die Schleimhäute trocken macht, sich die Viren da schneller wohlfühlen und das Immunsystem schlechter arbeiten kann.«