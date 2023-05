Dass die vom BMJ zitierten Experten nun trotzdem weitere Untersuchungen fordern, liegt vor allem daran, dass sich die Impfstoffkandidaten von Pfizer und GSK in ihrem Wirkprinzip so stark ähneln. »Ich kann mir nicht erklären, warum der eine [Impfstoff] diese Probleme verursachen sollte und der andere nicht«, sagte etwa Cody Meissner, Professor für Pädiatrie an der Dartmouth Geisel School of Medicine und Berater in der RSV-Arbeitsgruppe der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC.

Auch Klaus Überla, Direktor des Virologischen Instituts des Universitätsklinikums Erlangen, mahnt gegenüber BMJ zur Vorsicht: »Nach meiner Interpretation aller Daten könnte es ein Sicherheitssignal für Frühgeburten geben, das weiterverfolgt werden sollte.« Überla ist Mitglied der Arbeitsgruppe RSV der Ständigen Impfkommission (STIKO).