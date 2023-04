Eine gesonderte Befragung nach Ost und West zeigt allerdings auch, dass sich der Anteil derjenigen Ostdeutschen, die Impfungen »befürwortend« gegenüberstehen, in den letzten Jahren verringert hat und erstmals geringer ist als der Anteil in den alten Bundesländern. Insbesondere in Teilen Sachsens hatte es während der Coronapandemie erhebliche Vorbehalte gegen die Covid-19-Impfungen gegeben .

Zwischen 2012 und 2020 lag der Anteil der Impfbefürworter in den neuen Bundesländern jeweils noch über dem im Westen. 2021 war der Anteil in Ost und West dann mit 59 Prozent in etwa gleich. In der aktuellen Umfrage von 2022 äußerten mit 57 Prozent nun erstmals mehr Befragte in Westdeutschland eine durchweg positive Einstellung zum Impfen, während es im Osten nur 51 Prozent waren.