Foto: Illustration: Thilo Rothacker / DER SPIEGEL

Impf-Versuch in Hamburg In der Booster-Boa

Impfen rettet Leben, nichts anderes stoppt die vierte Welle – das sagen Politiker ständig. Also wollte sich Christina Pohl ihre Auffrischung holen. Vier Stunden stand sie in Hamburg dafür an. Eine Odyssee ohne happy End.