Shownotes

Wir freuen uns über Kritik, Anregungen und Vorschläge! Per Mail an smarterleben@spiegel.de oder auch per WhatsApp an +49 151 728 29 182.

Mehr Infos:

Buch: Die Heilkraft der Kälte

Instagram: @josephineworseck

Homepage: www.josephineworseck.com

+++ Alle Rabattcodes und Infos zu unseren Werbepartnern finden Sie hier: https://linktr.ee/smarterleben +++

Die SPIEGEL-Gruppe ist nicht für den Inhalt dieser Webseite verantwortlich.