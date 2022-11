In früheren Studien war bereits beobachtet worden , dass die Zusammensetzung der Darmbakterien zum Zeitpunkt der Impfung bedeutsam für die Immunreaktion ist. Doch welche Konsequenzen ergeben sich daraus, dass dies bereits in den ersten Lebensmonaten relevant ist und laut der neuen Studie im Zusammenhang zur Art der Entbindung steht? Immerhin kommt laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes fast jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt – eine Quote, die sich in den letzten 30 Jahren nahezu verdoppelt hat.

Gruppen lassen sich nur schwer vergleichen

»Der Einfluss auf die Entwicklung des Mikrobioms und die damit verbundene langfristige Prägung des Immunsystems sind ein Argument gegen den Kaiserschnitt«, sagt Michael Zemlin, Direktor der Klinik für Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Laut Zemlin könne man vermuten, dass der Geburtsmodus sich auch direkt oder indirekt auf viele andere schützende Immunantworten auswirkt. Allerdings habe die Entscheidung für eine Kaiserschnittentbindung immer Gründe – ein Faktor, der den Vergleich zwischen natürlich geborenen Kindern und Kaiserschnitt-Kindern erschwert.