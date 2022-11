Foto: iStockphoto / Getty Images

Was tun, wenn Kinder fiebern? »Viele Eltern haben Hemmungen, Zäpfchen zu geben«

Fiebersaft für Kinder ist in Apotheken derzeit schwer zu bekommen. Aber brauchen Kinder in dem Fall überhaupt Medikamente? Und was hilft noch, wenn das Mittel nicht zu bekommen ist? Der Überblick.