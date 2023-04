Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, hat vor einem Mangel an Medikamenten für Kinder im Herbst und Winter gewarnt. »Wir behandeln schon jetzt fernab der Leitlinien. Wir werden wieder in eine Versorgungsnot geraten, die noch schlimmer werden könnte als zuletzt«, sagte Fischbach der »Neuen Osnabrücker Zeitung«. Es fehle an Fieber- und Schmerzmedikamenten in kindgerechter Darreichungsform, auch Penicillin gebe es derzeit nicht.