Eine Kinderarztpraxis in Bonn. hier herrscht aktuell täglich Hochbetrieb. Wie meist im Winter. Aber dieses Jahr ist doch alles anders.

Axel Gerschlauer, Kinderarzt:

»Am letzten Wochenende – da sieht man normalerweise jetzt in der Anfangszeit der Infektwelle vielleicht 100 Kinder, ein bisschen über 100 Kinder. Wir hatten an diesem Wochenende 270 Kinder in 13 Stunden.«

Corona ist weiter ein Thema, aber längst nicht das größte Problem. Zum einen sorgt die Grippe dieses Jahr für besonders viel Andrang – weil sie in den vergangenen Jahren durch Maskenschutz und Isolation praktisch ausgesetzt war und das Influenzavirus viele Kinder jetzt erstmals trifft. Vor allem aber kommt aktuell das sogenannte RS-Virus hinzu.

Axel Gerschlauer, Kinderarzt:

»Das RS-Virus kann eine ganz normale Erkältung machen, ganz normalen Husten, Schnupfen, sodass sie gar nicht merken, dass sie gerade das RS-Virus haben. Wenn Sie aber besonders klein sind, wenn Sie früh geboren sind, wenn sie eine eh schon angeschlagene kleine Lunge haben, dann ist das hochgefährlich und führt zurzeit zu sehr vielen stationären Aufnahmen. Die Kinder müssen ins Krankenhaus.«

Das Problem: Dort ist die Situation nicht besser.

Ein Kinderkrankenhaus in Bayern. Wie aktuell viele solcher Kliniken in Deutschland sind auch hier sowohl das Personal als auch die Betten gerade voll ausgelastet.

Christina Kohlhauser-Vollmuth, Chefärztin Missio-Kinderklinik:

»Also aktuell sind wir hier in Würzburg in der Missio Kinderklink maximal belegt. Wir haben viele schwerkranke Neugeborene innerhalb der ersten vier Lebenswochen, Säuglinge bis zum ersten Lebensjahr, Kleinkinder und Kindergartenkinder mit Infekten, vor allem im Augenblick das RS-Virus, das ja grad durch alle Kinderkliniken Deutschlands reicht und die Belegung und Versorgung teilweise schwierig, manchmal kritisch macht.«

Und so sind Teile des deutschen Gesundheitssystems wie schon während der ersten Corona-Jahre wieder einmal an der Belastungsgrenze. Wie das passieren konnte und wie schlimm die Lage flächendeckend ist, darüber sprechen wir mit Jakob Maske. Er leitet den Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte.

Jakob Maske, Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte:

»Im Moment werden Kinder über Hunderte Kilometer schwerstkrank in andere Städte, andere Orte verlegt. Und das ist etwas, was die Gesundheit extrem gefährdet.«

Dass die Lage gerade in den Kinderarztpraxen und Kinderkliniken so prekär ist, wundert Maske kaum. Das habe auch finanzielle Gründe.

Jakob Maske, Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte:

»Die Kinder- und Jugendmedizin ist etwas, das sich pekuniär nicht lohnt. Es macht wahrscheinlich Verluste, wenn man diese Stationen und auch die Ersten Hilfen aufrechterhält. Das wird eben sehr wirtschaftlich betrachtet und das ist der erste Fehler. Man kann Kinder- und Jugendmedizin nicht wirtschaftlich betrachten. Sie gehört zur Daseinsfürsorge.«

Die Bundesregierung will nun die Finanzierung des Gesundheitssystems im Ganzen angehen. Längst nicht nur wegen der Notlage in Kinderkrankenhäusern. Die Probleme sind viel grundsätzlicher.

Deswegen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor wenigen Tagen Pläne für eine Gesundheitsreform vorgestellt, sie geht vor allem die sogenannten Fallpauschalen an: Je nach Diagnose bekommen Kliniken bisher einen pauschalen Betrag, unabhängig von der Therapie.

Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister:

»Somit kommen die Krankenhäuser durch dieses System in ein Hamsterrad. Sie müssen immer so viel wie möglich behandeln und so billig wie möglich behandeln.«Das Pauschalsystem soll jetzt nicht abgeschafft, aber umgestellt werden. Unabhängig von der Zahl der Fälle sollen die Kliniken in drei Versorgungsgruppen eingeteilt und demnach Geld erhalten – damit sie Patienten nicht unnötig lange halten und möglichst lukrativ behandeln, sondern entlassen, sobald es medizinisch sinnvoll ist. Das soll Entlastung schaffen.

Aber hilft das auch in Kinderkliniken?

Jakob Maske, Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte:

»Die Kinder- und Jugendmedizin ist in der Regel nicht so aufgestellt, dass sie in der Regel nicht unnötig aufnimmt, Kinder operiert oder ihnen irgendwelche Medikamente gibt, die sie nicht brauchen würden. Das ist unethisch und ist in der Kinder- und Jugendmedizin, denke ich, nicht verbreitet. Insofern ist dieser Gedanke, dass wir möglichst viele Kinder aufnehmen in Kliniken, damit wir viel Geld verlieren, immer etwas absurd und würde ich so nicht gelten lassen.«

Demnach würde die Reform hier also kaum Entlastung schaffen. Zudem gibt es ein weiteres Problem: Dass Personal im Gesundheitssystem fehlt und auch nicht nachkommt, ist längst bekannt. Aber gerade in der Kindermedizin liegt das auch an fehlenden Strukturen.

Jakob Maske, Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte:

»Es gibt keine Kinder- und Jugendpflegekraft mehr, also keine Kinderkrankenschwester, keine Kinderkrankenpfleger. Die werden jetzt alle generalistisch ausgebildet und dann später gibt es unter Umständen eine kleine Spezialisierung. Es gibt keine spezielle Vertiefung in ganz Deutschland, die im Moment dafür sorgt, dass Kinderkrankenschwestern und Kinderkrankenpfleger ausgebildet werden. Das macht nur Hamburg als einziger Stadtstaat.«

Es ist ein Problem, das sich nicht schnell lösen lässt. Selbst wenn es irgendwann flächendeckend solche Ausbildungsplätze geben sollte, dauert es viele Jahre, bis das Personal dann wirklich voll arbeitet.

Lauterbach will kurzfristig anders helfen: mit Geld. In den kommenden beiden Jahren sollen jeweils 300 Millionen Euro mehr an Kinderkliniken gehen. 120 Millionen Euro pro Jahr sollen zusätzlich an Standorte mit Geburtshilfe fließen.

Laut Maske müsse vor allem in Personal investiert werden, damit die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pflege, die aktuell zur Verfügung stehen, immerhin gehalten werden. Das sei schwer genug.

Jakob Maske, Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte:

»Wenn ich eine Kinderarztpraxis politisch so gegen die Wand fahre, dass sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann, dann wird sie zumachen. Dann wird das Personal weglaufen. Unsere medizinischen Fachangestellten werden immer häufiger beschimpft in der Praxis und auch bedroht. Das ist etwas, was sich Menschen nicht lange gefallen lassen. Sie werden dann ihren Arbeitsplatz verlassen.«

Bis langfristige Lösungen greifen, heißt es also für Patienten, Eltern und Personal im Gesundheitswesen mindestens diesen Winter mal wieder: aushalten.