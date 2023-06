Diese Produkte müssen zum einen unkompliziert anwendbar sein. Wer schon mal ein Kind eingecremt hat, weiß, dass das mit dem Stillhalten so eine Sache ist. Vor allem aber müssen sie einen hohen Lichtschutzfaktor haben, da jeder Sonnenbrand in jungen Jahren das Hautkrebsrisiko erhöht und die Haut vorzeitig altern lässt. Doch halten alle Produkte, was sie versprechen?