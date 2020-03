Klinikarzt in Deutschland "Ich muss im Krankenhaus arbeiten, obwohl ich im Risikogebiet war"

Ein Arzt kommt aus dem Urlaub in Tirol zurück. Er will das einzig Richtige tun: in Quarantäne gehen. Doch seine Klinikleitung fordert ihn auf, zur Arbeit zu kommen. Ein Protokoll.