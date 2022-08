Sommer, Sonne, Meer Können Haare Sonnenbrand bekommen?

Aber auch die Haare selbst leiden unter zu viel Sonne. Genauer gesagt, erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) der Deutschen Presseagentur, bleiche deren UV-Strahlung das Haar aus und entziehe ihm den natürlichen und den künstlichen Farbton. »Die Strapazen typischer Sommeraktivitäten machen das Haar trockener und spröder, die Enden erscheinen oft strohig. Das liegt auch daran, dass die Schuppenschicht des einzelnen Haares aufgeraut ist«, sagt sie.

Ein Haar besteht aus drei Schichten:

Die Schuppenschicht umkleidet das Haar und schützt es vor äußeren Einflüssen. Die Schuppen liegen bei einem gesunden Haar dabei flach wie Dachziegel übereinander und reflektieren das Licht, wodurch ein seidiger Glanz entsteht. Sie schützen die darunter liegenden Keratinfasern, in denen auch die Farbpigmente des Haars liegen. Unter diesem Faserbündel liegt das Mark, Medulla genannt.

Die Sonneneinstrahlung zerstört nun die Proteine und Lipide der Schuppenschicht und danach die Farbpigmente in den Keratinfasern. Je heller die Haare sind, umso schneller werden sie geschädigt. Blonde und rote Haare werden dann noch heller, braune und schwarze Haare zwar auch, aber die Veränderung ist nicht so stark. Das liegt an der grundsätzlich höheren Pigmentkonzentration, aber auch an dem Pigment Eumelanin, das dunkles Haar enthält. Das macht es »wesentlich widerstandsfähiger« gegenüber dem Ausbleichen, so Huber. »Das Farbpigment Phäomelanin in hellen und roten Haaren wird hingegen schneller zerstört.«