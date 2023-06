Für Schlaganfallpatienten etwa macht es der Studie zufolge einen deutlichen Unterschied, in welches Krankenhaus sie eingeliefert werden: In Kliniken mit einem spezialisierten Schlaganfallzentrum (»Stroke Unit«) verstarben 23,9 Prozent der Patienten innerhalb eines Jahres nach dem Schlaganfall. In Kliniken ohne ein solches Zentrum waren es 30,4 Prozent. Nur etwa ein Viertel der deutschen Kliniken verfügt über eine solche »Stroke Unit«.

Neben dem Bereich Schlaganfall richtet die Analyse den Fokus auf die Behandlung von Krebskrankheiten. So hätten etwa Brustkrebs-Patientinnen einen fast 25 Prozent höheren Überlebensvorteil bei Erstbehandlung in einem zertifizierten Spezialkrankenhaus, heißt es in der Analyse. Auch bei anderen Krebsarten ließ sich ein Überlebensvorteil nachweisen, wenn auch in geringerem Maße.